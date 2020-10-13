Тимати резко ответил Рите Дакоте по поводу участия в «Холостяке»

Рэпер Тимати резко ответил певице Рите Дакоте по поводу своего участия в шоу «Холостяк». Пост на эту тему он опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

Хип-хоп-артист назвал Дакоту второсортной певичкой и призвал не волноваться за молодое поколение, так как «там ребята становятся самостоятельными миллионерами уже к 20 годам». «Ну и я в свою очередь живу для того, чтобы у моих детей было все, чего не было даже у меня. Главное не останавливаться, и это я не только про бизнес, но и про наследников», — написал рэпер.

Ранее Дакота осудила Тимати за участие в программе «с очевидно антисемейными ценностями». Исполнительница заявила, что рэпер «бросил вторую подряд девчонку с масенькой грудной лялькой», подразумевая его расставание с моделью Анастасией Решетовой. «Зовите меня бабкой, кидайте в меня семки, я не понимаю, как мне воспитать ребенка с правильными ценностями, не запрещая ему телевизор, радио, интернет» — написала Дакота в Instagram.

8 октября сообщалось, что Тимати стал новым героем восьмого сезона телепроекта «Холостяк». Выход первых выпусков запланирован на весну 2021 года.