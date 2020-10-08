Новым героем «Холостяка» стал Тимати

Рэпер и основатель лейбла Black Star Тимати (Тимур Юнусов) стал новым героем шоу «Холостяк». Как сообщает Starhit, именно музыкант станет главным участником восьмого сезона телепроекта ТНТ.

«Но что прячется за красивыми картинками роскошной жизни? И почему один из самых завидных женихов страны ищет любовь в реалити-шоу?» — говорится в релизе канала. В пресс-службе отметили, что выход первых выпусков запланирован весной 2021 года.

В сентябре стало известно, что Тимати расстался с моделью Анастасией Решетовой. Девушка рассказала, что после рождения сына Ратмира отношения с супругом не смогли пройти «проверку на прочность».

Тимати и первая вице-мисс Россия 2014 года Анастасия Решетова состояли в отношениях с 2015 года. Девушка снималась в его клипах «Ключи от рая» и «Зеро». В октябре 2019 года у пары родился сын. После расставания бывшие возлюбленные продолжают общаться и воспитывать общего ребенка.

В прошлом, седьмом сезоне «Холостяка» была выбрана немедийная личность — стоматолог Антон Криворотов. Специалист получил образование в России и США, а затем начал вести частную практику в Москве. Многие из его клиентов — отечественные звезды. Среди участниц были звезда телесериала «Физрук» Полина Гренц, бывшая жена футболиста Александра Кержакова Милана и экс-супруга бывшего топ-менеджера нефтяной компании «Лукойл» Лиза Адаменко. В финале Криворотов выбрал модель Барбару Пино.