Анастасия Решетова рассталась с Тимати

Модель Анастасия Решетова рассталась с рэпером Тимати. Об этом девушка сообщила в своем Instagram-аккаунте.

Решетова рассказала, что после рождения сына Ратмира их отношения с супругом не смогли пройти «проверку на прочность». «Мы больше не одно целое, не муж и жена, не живем вместе», — отметила Анастасия.

Модель заявила, что за последние 6 лет изменились как она сама, так и ее взгляды на жизнь. «Не знаю, что будет дальше, но на данный момент хочется всю свою энергию направить в иное русло», — уточнила Решетова в своем посте.

Тимати и 1-я вице-мисс Россия 2014 года Анастасия Решетова состояли в отношениях с 2015 года. Девушка снималась в его клипах «Ключи от рая» и «Зеро». В октябре 2019 года у пары родился сын Ратмир.