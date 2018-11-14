Сожительницу Тимати унизили из-за одежды

Российская модель и сожительница рэпера Тимати Анастасия Решетова опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографию в новой зимней одежде.

На снимке 22-летняя Решетова позирует в укороченной парке цвета хаки с белым натуральным мехом, которая продается на сайте Angelino Lordi по цене около 30 тысяч рублей. Подписчики возмутились выбором модели и обругали ее в комментариях к посту.

«Вот ***** (проститутка — прим. «Ленты.ру»), лучше бы брала пример с мировых знаменитостей, которые не носят натуральный мех. Ради понтов готова жопу порвать», — унижали одни.

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«Полное безвкусие», — добавили другие.

«Сними эту гадость», — согласились третьи.

Публикация модели собрала 70 тысяч лайков.

Ранее в ноябре Решетова опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографию с отдыха. Подписчики посчитали ее наряд вызывающим и раскритиковали его в комментариях.

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