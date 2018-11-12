Тимати освоил новую профессию ради сожительницы

Российской рэпер Тимати поработал в качестве модели у своей сожительницы Анастасии Решетовой. Девушка опубликовала в своем Instagram-аккаунте серию фотографий, на которых музыкант рекламирует новую одежду из коллекции ее собственного бренда Inhype.
На снимках рэпер позирует в сером клетчатом пиджаке, разрисованном цветными надписями в разных стилях. «В Inhype доступны custom-пиджаки для мальчиков и девочек», — рассказала Решетова в описании к посту.
Пользователи соцсети неоднозначно восприняли новинку.
«Не сказать что "вау". Белиберда, если честно», — критиковали одни.
«Мне не нравятся такие вещи... Я б себе не купила. Еще и дорого», — согласились другие.
«Тимати больше идет однозначно. Настя, такие пиджаки не твой стиль вообще», — поделились мнением третьи.
«Как всегда, сидит идеально», — хвалили четвертые.
Ранее в ноябре модель Анастасия Решетова опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографию с отдыха. Подписчики посчитали ее наряд вызывающим и раскритиковали его в комментариях.