Сожительницу Тимати распекли за вызывающий наряд

Российская модель и сожительница рэпера Тимати Анастасия Решетова опубликовала в своем Instagram-аккаунте новую фотографию с отдыха.
На снимке девушка позирует в белой рубашке с открытыми плечами и в черной мини-юбке российского бренда Double Trouble. Подписчики посчитали наряд Решетовой вызывающим и раскритиковали его в комментариях.
«С такими формами можно одеваться более эстетически красиво, не обязательно их так яро выставлять и обнажаться. Даже если вы, Настя, наденете платье по колено, вы будете смотреться намного грациознее, при этом не потеряв сексуальности. Зачем же так одеждой кричать, мы все знаем вашу фигуру», — рекомендовали одни.
«Как проститутка одеваешься, будь скромнее!» — призывали другие.
«У тебя не самое лучшее тело. Твои бедра слишком большие по сравнению с плечами и грудью. У Валентины Расуловой и Ксении Сухиновой парламенты гораздо лучше», — заметили англоязычные комментаторы.
Пост модели собрал более 100 тысяч лайков.
В октябре Анастасия Решетова показала своим подписчикам новое вечернее платье. На официальной странице The Select в Instagram серебристое «платье-бестселлер» продается по цене 7800 рублей. Некоторых фанатов возмутила дешевизна наряда, и они высказали свое негодование в комментариях.