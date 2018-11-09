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Сожительницу Тимати распекли за вызывающий наряд

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Российская модель и сожительница рэпера Тимати Анастасия Решетова опубликовала в своем Instagram-аккаунте новую фотографию с отдыха.

На снимке девушка позирует в белой рубашке с открытыми плечами и в черной мини-юбке российского бренда Double Trouble. Подписчики посчитали наряд Решетовой вызывающим и раскритиковали его в комментариях.

«С такими формами можно одеваться более эстетически красиво, не обязательно их так яро выставлять и обнажаться. Даже если вы, Настя, наденете платье по колено, вы будете смотреться намного грациознее, при этом не потеряв сексуальности. Зачем же так одеждой кричать, мы все знаем вашу фигуру», — рекомендовали одни.

«Как проститутка одеваешься, будь скромнее!» — призывали другие.

«У тебя не самое лучшее тело. Твои бедра слишком большие по сравнению с плечами и грудью. У Валентины Расуловой и Ксении Сухиновой парламенты гораздо лучше», — заметили англоязычные комментаторы.

Пост модели собрал более 100 тысяч лайков.

В октябре Анастасия Решетова показала своим подписчикам новое вечернее платье. На официальной странице The Select в Instagram серебристое «платье-бестселлер» продается по цене 7800 рублей. Некоторых фанатов возмутила дешевизна наряда, и они высказали свое негодование в комментариях.

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