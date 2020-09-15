Решетова высказалась о расставании с Тимати

Модель Анастасия Решетова в своем Instagram-аккаунте высказалась о расставании с рэпером Тимати.

Девушка сообщила, что «хайпить» на своих отношениях никогда бы не стала. «У нас многое всегда оставалось за кадром, и сделать из этого шоу цели не было. Поэтому огромная просьба не опошлять эту историю», — заявила Решетова.

После расставания финалистка конкурса «Мисс Россия-2014» и популярный рэп-исполнитель продолжают общаться и воспитывать сына. По словам Решетовой, она никогда не думала, что расстанется с отцом своего ребенка. «Вы можете думать, что это очень эгоистично со стороны родителей, расходиться почти сразу после рождения ребенка. Развод моих родителей длился долго, и все происходило у меня на глазах, оставив след на детской психике», — отметила Решетова, добавив, что «все, что ни делается, все к лучшему».

Ранее стало известно, что Тимати после расставания с моделью оставил ей пентхаус, расположенный в одной из столичных высоток. О расставании пары стало известно 11 сентября. Решетова и Тимати состояли в отношениях с 2015 года. В октябре 2019-го у модели родился сын Ратмир.