Агата Муцениеце посмеялась над расставанием Тимати и Решетовой

Актриса Агата Муцениеце посмеялась над расставанием рэпера Тимати и модели Анастасии Решетовой. Она высказалась на эту тему в Instagram-stories.

«Друзья, мы болтали и подумали: сейчас столько расставаний. Мы просто не можем. Тимати и Решетова — это была последняя капля в океане», — с улыбкой сказала артистка.

Она добавила, что вслед за чередой разводов наверняка наступит период, когда все вокруг начнут жениться. «Пойдем ко всем на свадьбы кушать вкусно. Со своей табуреткой», — отметила Муцениеце.

О расставании Тимати и Решетовой стало известно 11 сентября. Модель рассказала, что после рождения сына Ратмира их отношения с супругом не смогли пройти «проверку на прочность». «Мы больше не одно целое, не муж и жена, не живем вместе», — пояснила она.

Муцениеце также недавно прошла через развод с актером Павлом Прилучным. В апреле актриса опубликовала серию видеозаписей с Instagram-аккаунта своей матери, в которых в слезах рассказала о бытовом насилии и пьянстве мужа в период самоизоляции.