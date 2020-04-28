Жаловавшаяся на избиения жена Прилучного попросила у него прощения

Актриса Агата Муцениеце, ранее жаловавшаяся на избиения со стороны мужа Павла Прилучного, попросила у него прощения. Она опубликовала посвященное артисту стихотворение в своем Instagram-аккаунте.

В нем звезда назвала Прилучного родным и призналась, что до сих пор его любит, несмотря на то что он больше не ее супруг. Она отметила, что подвела его и не смогла уберечь их отношения. Артистка также попросила не злиться на нее и ни в чем не винить, а найти другую женщину, которую он полюбит.

Люблю..Тебя люблю..

Всегда, везде

Назло всему...

Прости меня..

Я — подвела

Прости меня ...

Что не смогла

Прости

Что не уберегла..

Прости

Что первой, не пришла

прости.. И слезы отпусти..

Не злись..

Не думай, не вини..

Теперь — живи (орфография автора сохранена — прим. «Ленты.ру»).

В конце февраля стало известно, что актеры, у которых двое общих детей, решили развестись. 10 апреля Муцениеце опубликовала серию видеозаписей с Instagram-аккаунта своей матери Нонны Муцениеце, в которых в слезах рассказала о бытовом насилии со стороны мужа. Позднее сам Прилучный опроверг эти обвинения и попросил не задавать ему вопросы про случившийся в семье скандал.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!