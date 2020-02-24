Звезда «Мажора» Прилучный объявил о разводе

Звезда сериала «Мажор», актер Павел Прилучный объявил о разводе с женой, актрисой и моделью Агатой Муцениеце. Об этом он рассказал в своем Instagram-аккаунте.

По его словам, красивая история любви должна оставаться красивой, а для этого нужно ее вовремя остановить. «Наши отношения остаются дружескими, все происходит обоюдно, с уважением и по-взрослому», — написал Прилучный.

Пара познакомилась на съемках телесериала «Закрытая школа», в 2011 году Прилучный и Муцениеце тайно поженились. У супругов двое детей.

В мае Прилучный заночевал в чужой машине возле своего дома. Владелица автомобиля потребовала, чтобы актер покинул автомобиль, он пообещал, однако все время видеосъемки оставался в салоне и затруднился ответить на вопрос, как он туда попал. Представители звезды Мажора объяснили, что причиной произошедшего стал загруженный рабочий график артиста.

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