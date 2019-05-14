Звезда «Мажора» Прилучный заночевал в чужом автомобиле и отказался уходить

Актер Павел Прилучный уснул в чужой машине возле своего дома. Видео произошедшего «Ленте.ру» прислал один из соседей артиста.

Владелица автомобиля потребовала, чтобы Прилучный покинул автомобиль, он пообещал, однако все время видеосъемки оставался в салоне и затруднился ответить на вопрос, как он туда попал. «Но как-то, вероятно, можно», — добавил артист.

Видео первоначально появилось в чате жильцов дома, возле которого был припаркована машина. Участники чата определили, что человек, заночевавший в машине, — Павел Прилучный. Отмечается, что хозяйка автомобиля не вызвала полицию, потому что торопилась.

В июле 2018-го сообщалось, что Прилучный попал в больницу в Подмосковье. Врачи диагностировали у него невроз.

Фото опубликовано @bugevuge

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