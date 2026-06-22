Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:21, 22 июня 2026Мир

Обещание Зеленского выбрать переговорщика от ЕС на встречу с Россией удивило Запад

Дизен удивился обещанию Зеленского определить переговорщика от ЕС на встречу с РФ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Yves Herman / Reuters

Страны НАТО использовали украинского лидера Владимира Зеленского в качестве инструмента достижения собственных целей, и теперь он полагает, что может самостоятельно контролировать процесс урегулирования конфликта на Украине. Таким мнением поделился профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети X.

«После того как НАТО на протяжении семи лет использовало Зеленского в качестве марионетки для борьбы "до последнего украинца", он, похоже, считает, что действительно контролирует ситуацию», — написал он, комментируя заявление главы Украины о том, что Киев намерен определить представителя Европы на возможных переговорах с Россией.

Ранее депутат сейма от партии «Право и справедливость» Яцек Сасин заявил, что Украина выбрала путь конфликта с Польшей из-за критики Зеленского в адрес польского президента Кароля Навроцкого. Он отметил, что у Киева и Варшавы не всегда получается строить дружеские отношения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВС России мощно ударили по критической инфраструктуре Украины. Что об этом известно?

    Избивший курьера из ревности к жене россиянин выслушал приговор

    Мошенники нашли новый способ завлечь россиян

    Россияне активно скупают за границей иномарки из одной страны

    Летевший из Армении в Москву пассажирский самолет сел в Дагестане

    Российских «Опустошителей» прикрыли от дронов

    Европу предупредили о риске чрезмерной газовой зависимости от США

    Буйный пассажир укусил попутчика и попытался «со всеми подраться» на рейсе в США

    Западный сервис видеосвязи зарегистрирует в стране бренд

    Россия ударила по объектам нефтепереработки и энергетики Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok