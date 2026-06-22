Дизен удивился обещанию Зеленского определить переговорщика от ЕС на встречу с РФ

Страны НАТО использовали украинского лидера Владимира Зеленского в качестве инструмента достижения собственных целей, и теперь он полагает, что может самостоятельно контролировать процесс урегулирования конфликта на Украине. Таким мнением поделился профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети X.

«После того как НАТО на протяжении семи лет использовало Зеленского в качестве марионетки для борьбы "до последнего украинца", он, похоже, считает, что действительно контролирует ситуацию», — написал он, комментируя заявление главы Украины о том, что Киев намерен определить представителя Европы на возможных переговорах с Россией.

Ранее депутат сейма от партии «Право и справедливость» Яцек Сасин заявил, что Украина выбрала путь конфликта с Польшей из-за критики Зеленского в адрес польского президента Кароля Навроцкого. Он отметил, что у Киева и Варшавы не всегда получается строить дружеские отношения.