Зеленский: Киев сам определит, кто представит Европу на возможных переговорах с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев сам определит, кто представит Европу на возможных переговорах с Россией. Об этом сообщают «Известия».

«Европа подумает о формате и предложит несколько возможностей, но Украина будет определять, кто станет переговорщиком от Европы. Это справедливо», — отметил он.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что европейские страны намерены вести переговоры с Москвой, одновременно продолжая юридическое давление на Россию через структуры Совета Европы.

До этого министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что Европа не должна оставлять переговоры по урегулированию конфликта на Украине на откуп Соединенным Штатам.