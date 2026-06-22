Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:02, 22 июня 2026Бывший СССР

Зеленский пообещал определить представителя Европы на переговорах с Россией

Зеленский: Киев сам определит, кто представит Европу на возможных переговорах с Россией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Isabel Infantes / Pool / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев сам определит, кто представит Европу на возможных переговорах с Россией. Об этом сообщают «Известия».

«Европа подумает о формате и предложит несколько возможностей, но Украина будет определять, кто станет переговорщиком от Европы. Это справедливо», — отметил он.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что европейские страны намерены вести переговоры с Москвой, одновременно продолжая юридическое давление на Россию через структуры Совета Европы.

До этого министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что Европа не должна оставлять переговоры по урегулированию конфликта на Украине на откуп Соединенным Штатам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Без Украины никто не сможет защитить Польшу». Зеленский жестко раскритиковал Варшаву и обвинил в разжигании ненависти к украинцам

    Немецкая «Рысь» стала охотником за дронами

    Россиянка описала жизнь в Италии фразой «не та картинка, которую рисуют в журналах»

    Названы лидирующие по доходам населения регионы

    Горничная из пятизвездочного отеля рассказала о самом отвратительном постояльце с диареей

    За несколько часов на подлете к Москве было уничтожено 59 БПЛА

    В России серьезно сократились активы недружественных стран

    ВСУ отвели в тыл операторов БПЛА в одном регионе

    Выпускница оконфузилась из-за туфель на шпильке и попала на видео

    Популярное заблуждение о кофе опровергли

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok