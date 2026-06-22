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11:18, 22 июня 2026Мир

В Польше прокомментировали выпад Зеленского в адрес Навроцкого

Сасин: Критика Зеленским Навроцкого показала, что Украина выбрала путь конфликта с Польшей
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Критика со стороны украинского лидера Владимира Зеленского в адрес польского президента Кароля Навроцкого показала, что Украина выбрала путь конфликта с Польшей. Об этом заявил депутат Сейма от партии «Право и справедливость» Яцек Сасин в интервью Polsat News.

«Сейчас мяч на стороне украинцев, на стороне президента Зеленского и Украины. С этой стороны не было никаких жестов, которые бы указывали на желание деэскалировать ситуацию», — сказал он.

Сасин добавил, что у Киева и Варшавы не всегда получается строить дружеские отношения. «К сожалению, этот проект, как видите, провалился в том смысле, что построить их оказалось невозможно. Видимо, украинцы просто не хотят этих хороших отношений с Польшей», — подчеркнул депутат.

Ранее Владимир Зеленский жестко раскритиковал президента Польши Кароля Навроцкого. Он напомнил польскому коллеге, что «Кароль — это не его должность» и посоветовал «выстраивать отношения с Украиной». При этом Зеленский добавил, что сам он — «не князь Владимир».

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