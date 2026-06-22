Более 200 россиян на сутки застряли в аэропорту Турции из-за задержки вылета

Пассажиры Southwind более суток не могли вылететь из Антальи в Москву

Пассажиры авиакомпании Southwind более суток не могли вылететь с турецкого курорта Анталья в Москву. Об этом сообщает Telegram-канал «Крыша ТурДома» со ссылкой на подписчика.

По данным источника, за границей застряли более 200 туристов. Люди с маленькими детьми были вынуждены спать в аэропорту.

Самолет должен был вылететь еще 20 июня, но рейс перенесли, а пассажиров поздно вечером разместили в гостинице. На следующий день их доставили в аэропорт, но там выяснилось, что вылет снова задержан.

В итоге самолет вылетел из Турции в Россию 22 июня в 05:18. В Шереметьево, где должен был приземлиться борт, ввели временные ограничения.

Ранее в июне самолет авиакомпании Pegasus Airlines дважды пытался прилететь из Турции в Москву, но вернулся в аэропорт отправления. Россияне остались в другой стране из-за вводимых ограничений во Внуково.

