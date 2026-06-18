Россияне дважды пытались вернуться из Турции в Москву и остались в другой стране

Самолет авиакомпании Pegasus Airlines с россиянами на борту дважды развернулся в воздухе

Самолет авиакомпании Pegasus Airlines с россиянами на борту дважды пытался прилететь из Турции в Москву, но вернулся в аэропорт отправления. Об этом сообщает TourDom.

Российские туристы, которые рассчитывали вернуться домой рейсом PC 1458, остались в другой стране из-за вводимых ограничений в воздушной гавани Внуково. Сперва лайнер «Турецких авиалиний» должен был прилететь в столицу в 06:10, однако, долетев до Литвы, развернулся в воздухе и сел в Стамбуле.

Повторно воздушное судно вылетело из страны Ближнего Востока в 09:15 и достигло Венгрии, затем вновь вернулось в Стамбул. На данный момент рейс отменен. «У туристов собрали паспорта и собрались расселять в отеле. Когда будет вылет, неизвестно. Представителя туроператора в Стамбуле, разумеется, нет», — сказал турагент, чьи туристы возвращались в Россию этим рейсом.

Ранее стало известно, что число задержанных и отмененных рейсов во всех четырех аэропортах Москвы — Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковском — достигло 527. Более 12 тысяч пассажиров застряли в столичных аэропортах в ожидании рейсов.