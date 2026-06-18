Более 12 тысяч пассажиров застряли в аэропортах Москвы в ожидании рейсов

12,4 тысячи человек ожидают рейсов в аэропортах Москвы

Более 12 тысяч человек застряли в аэропортах Москвы в ожидании своих рейсов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, более чем на два часа в столичных авиагаванях задержаны 60 лайнеров, 80 были перенаправлены на другие аэродромы, а 70 вылетов отменили. Причиной изменений в графиках полетов стала атака беспилотников. На данный момент ожидают полетов 12,4 тысячи пассажиров.

Отмечается, что воздушные гавани начали снимать ограничения на выпуск и прием самолетов. Московская транспортная прокуратура следит за исполнением российского законодательства по правам клиентов авиакомпаний.

Ранее в России заявили о безумии Киева на фоне новой атаки на Москву. В Киеве потеряли здравый смысл, чувство реальности и чувство меры, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в беседе с «Лентой.ру».