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10:46, 18 июня 2026Путешествия

Число задержанных и отмененных рейсов в аэропортах Москвы достигло 527

Shot: Во всех аэропортах Москвы отменено и задержано 527 рейсов
Алина Черненко

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Число задержанных и отмененных рейсов во всех четырех аэропортах МосквыВнуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковском — достигло 527. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным источника, самая напряженная ситуация наблюдается в Шереметьево: там на вылет отменено 50 рейсов, еще 71 — задержан. Кроме того, на прилет 60 рейсов отменено и 76 — задержано.

Во Внуково на вылет отменено 24 рейса и 56 задержано, а на прилет 17 рейсов отменено и 77 задержано. В Домодедово на вылет 9 рейсов отменено и 16 задержано, а на прилет — 10 рейсов отменено и 56 задержано. Тем временем в Жуковском минимум 4 рейса задержано на вылет и 1 — на прилет.

Утром в четверг, 18 июня, все четыре аэропорта Москвы временно прекратили работу для обеспечения безопасности полетов. Накануне Вооруженные силы Украины совершили массированную беспилотную атаку на российскую столицу. Ее назвали крупнейшей за последние два года.

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