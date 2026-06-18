Все аэропорты Москвы прекратили работу

Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский временно прекратили работу

Все четыре аэропорта Москвы — Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский — временно прекратили работу утром в четверг, 18 июня. Об этом говорится в Telegram-канале пресс-службы Росавиации.

Уточняется, что временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели для обеспечения безопасности полетов.

В ночь на 18 июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили массовую беспилотную атаку на российскую столицу. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, число сбитых на подлете к городу беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) достигло 180.