Звезда «Мажора» Павел Прилучный экстренно госпитализирован

Российский актер Павел Прилучный попал в больницу в Подмосковье. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Отмечается, что артиста доставили в клинику с подозрением на сердечный приступ, но оно не подтвердилось. Врачи диагностировали у Прилучного невроз. Он также пожаловался на боли в шейном отделе позвоночника.

Артист опубликовал в Instagram Stories видео с больничной койки. Он показал, что находится под капельницей и подключен к аппарату мониторинга сердцебиения. Прилучный назвал себя «человеком-робокопом».

30-летний Павел Прилучный известен по сериалам «Мажор», «Закрытая школа» и «Квест». Он также снялся в фильмах «Любовь с ограничениями», «На игре», «Соловей-Разбойник» и сериалах «Метод Фрейда», «Клуб» и «Жизнь и приключения Мишки Япончика».

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