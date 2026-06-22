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12:16, 22 июня 2026Спорт

Капитан «Спартака» раскритиковал новый формат ЧМ-2026

Капитан «Спартака» Роман Зобнин раскритиковал новый формат ЧМ-2026
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Капитан московского «Спартака» Роман Зобнин раскритиковал новый формат чемпионата мира по футболу, при котором число участников финального турнира увеличилось с 32 до 48 команд. Об этом сообщает РИА Новости.

Футболист отметил, что не посмотрел ни одного полного матча. «Удивило, что сборная Бельгии не победила. Рад, что Месси забил. Старый формат был интереснее. Некоторые команды слабоваты», — заявил Зобнин.

Ранее 13 футбольных федераций в совместном заявлении выступили с критикой президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александера Чеферина, который негативно отозвался о новом расширенном формате чемпионата мира.

Чемпионат мира-2026 проходит в США, Мексике и Канаде. В нем впервые принимают участие 48 команд.

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