Виторган пристыдил россиян за «пляски и танчики» в День Победы

Актер Максим Виторган призвал россиян отказаться от торжественных церемоний в честь Дня Победы. Об этом он написал в Instagram-аккаунте.

По его словам, праздник 9 Мая — для тех, кто участвовал в Великой Отечественной войне, «выжил, выстрадал, вымучил». Он подчеркнул, что ветеранов осталось очень мало, и мало кому из них обеспечили достойную старость.

«И конкретно нам, как мне кажется, праздновать нечего. Для нас это день Сочувствия, Благодарности и Памяти о том, что довелось пережить им», — отметил актер.

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Он заявил, что обязанность современного поколения — знать правду о войне и не позволить повториться подобной трагедии. Виторган выразил надежду, что когда-нибудь День Победы переименуют в День тишины и этот праздник перестанет быть «детским утренником с плясками и танчиками».

В другом посте актер признался, что ему нравится акция «Бессмертный полк», однако не нравится парад Победы, выступления артистов с военными песнями, военная форма на детях, спекуляции на этой теме в спорте и политике, а также фразы «можем повторить» и «спасибо деду за победу».

В сентябре 2018-го с похожим заявлением выступил актер Дмитрий Нагиев. Он отметил, что неприятные эмоции у него вызвал «мультфильм про российские ракеты, способные долететь до штата Флорида». «Я этого не понимаю, как и надписей "На Берлин", как и надписей "Можем повторить". Что это, что это вообще?» — возмутился актер.

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