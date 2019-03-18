Виторган признался в намеренных провокациях в социальных сетях

Актер Максим Виторган признался, что намеренно провоцировал подписчиков в своих социальных сетях. Об этом артист рассказал в интервью РИА Новости.

«Я иногда использую соцсети, чтобы как-то завестись самому, взбодриться, аккумулировать энергию. Честно говоря, порой как-то эксплуатирую людей, провоцирую, а они, бедолаги, ведутся, и я наслаждаюсь», — пояснил он. Также Виторган отметил, что пишет много постов, но при этом мало думает.

8 марта Виторган и Ксения Собчак официально объявили о расставании. Пара была вместе шесть лет. В 2016 году у них родился сын Платон.

Перед расставанием с Собчак актер подрался с режиссером Константином Богомоловым в одном из столичных кафе. Отмечалось, что причиной конфликта могла стать ревность Виторгана к супруге.

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