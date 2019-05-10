Призвавшему отменить День Победы Виторгану напомнили о холокосте

Телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на призыв актера Максима Виторгана отказаться от широкого празднования Дня Победы. Слова журналиста приводит Inforeactor.

Соловьев считает, что Виторган выразил свою точку зрения, но не имеет права навязывать другим свое мнение. «Вот, например, еврейский народ до сих пор отмечает бурными праздниками свои победы, которым очень много веков, и никого при этом не спрашивает, как им отмечать. Евреи трагедию холокоста отмечают одним образом, католики — другим», — сказал Соловьев и поинтересовался, не хочет ли Виторган вспомнить об этом. «Это я его как еврей еврея спрашиваю», — уточнил телеведущий.

Ранее Виторган на своей странице в Instagram написал, что россиянам, не участвующим в войне, праздновать нечего. Он выразил надежду на то, что когда-нибудь День Победы переименуют в День тишины, и этот праздник перестанет быть «детским утренником с плясками и танчиками».

Вскоре ему ответил эстрадный певец Лев Лещенко. «Как он хочет справлять, так пусть и справляет. Если Виторган хочет скромно справлять, то это его право. Как мы можем ограничивать людей в эмоциях?» — спросил он.

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