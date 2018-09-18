Нагиев обматерил любителей лозунгов «На Берлин» и «Можем повторить»

Актер Дмитрий Нагиев обругал любителей лозунгов «На Берлин» и «Можем повторить». Он заявил в интервью, опубликованном на YouTube-канале «Вдудь», что ему отвратительна любая агрессия.

Нагиев отметил, что неприятные эмоции у него вызвал «мультфильм про российские ракеты, способные долететь до штата Флорида». «Я этого не понимаю, как и надписей "На Берлин", как и надписей "Можем повторить". Что это, что это вообще? Кто ты такой, кусок говна, что ты хочешь это повторить?» — возмутился актер.

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«Я помню еще, как с дедушкой ходил на праздники, на День Победы, когда они тихонечко выпивали, старики, с одной лишь фразой: "Чтоб не было войны". И вдруг ты едешь, сука, с надписью "На Берлин", "41-45, можем повторить"... Ты чего, парень?» — сказал Нагиев.

1 марта после послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию пользователи сети обратили внимание, что в ролике, демонстрирующем возможности ракетного комплекса «Сармат», целью ракет стал американский штат Флорида.

51-летний Нагиев снялся в таких сериалах, как «Осторожно, модерн!», «Осторожно, Задов!» и «Физрук», а также в фильмах «Чистилище» и «Палач». Помимо этого, артист вел ток-шоу «Окна».

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