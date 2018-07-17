Американский журналист рассердил Путина вопросом о «бомбардировке» Флориды

Президент России Владимир Путин трижды упрекнул в невнимательности американского журналиста, который спросил его о «бомбардировке» штата Флорида в презентации новейшего российского оружия. Расшифровка интервью Путина каналу Fox News, данного после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки, опубликована на сайте Кремля во вторник, 17 июля.

Ведущий Крис Уоллес спросил российского лидера о ракетном комплексе «Сармат», который был представлен 1 марта в ходе послания Путина Федеральному собранию. Американский журналист предположил, что презентация была провокацией.

«Вы представили новое поколение российских ракет, то, что вы назвали непобедимой ракетой, которая может обойти всю нашу противоракетную оборону, и даже представили видеоматериал, который показывал, как эта суперракета летит над США и опускается во Флориде. Там, где есть дом господина Трампа», — сказал журналист.

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Путин поправил Уоллеса, отметив, что в видеоматериалах не было соответствующего указания, однако ведущий продолжил настаивать на своем. Сперва он утверждал, что видел надпись «Флорида», а после того, как Путин его поправил во второй раз, заявил, что «это можно было увидеть на карте».

«Это неправда. Посмотрите еще раз и повнимательнее. Там не было написано "Флорида". Там было понятно, что [ракета] летит на другую сторону шарика», — сказал президент России. Напоследок он в третий раз посоветовал Уоллесу «внимательно смотреть, а не пугать свое население угрозами, которых не существует», и перешел к ответу на вопрос о ракетных системах.

1 марта после послания Федеральному собранию России пользователи сети обратили внимание, что в ролике, демонстрирующем возможности ракетного комплекса, целью ракет стал американский штат Флорида. На следующий день Госдепартамент США назвал безответственным поведением показ анимационного ролика, в котором был смоделирован удар России по США

«Сармат» — перспективный стратегический ракетный комплекс с тяжелой межконтинентальной баллистической ракетой. Он придет на смену советским комплексам Р-36М2 «Воевода».

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