Названа главная проблема в отношениях России и США

Проблема ядерного разоружения является основной для американской и российской стороны. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью Fox News.

При этом он отметил, что 90 процентов ядерного оружия принадлежат России и Соединенным Штатам. Трамп напомнил, что его предшественник Барак Обама считал главной проблемой глобальное потепление. «Но нет, я бы сказал, что наша главная проблема — ядерное потепление», — добавил президент США, призвав быть осторожными с этим вопросом.

Первая полноформатная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа прошла в Хельсинки 16 июля. Американский лидер заявил, что стороны обсудили весь спектр тем: от торговли, до военных вопросов, ракет и ядерной тематики. Ранее Трамп также высказывался, что Россия и США являются крупнейшими ядерными державами и должны ладить друг с другом.

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