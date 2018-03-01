Модель атаки на США во время выступления Путина оскорбила Госдеп

Госдепартамент США назвал безответственным поведением показ анимационного ролика, в котором был смоделирован удар России по США. Об этом пишет «Интерфакс». Видео было показано во время послания Владимира Путина Федеральному собранию.

По словам официального представителя Госдепа Хизер Нойерт, в ведомстве с интересом смотрели выступление Владимира Путина. «Я хочу прояснить, и мы уже говорили об этом, мы не собираемся реагировать на каждое слово и каждую идею, которую выражают мировые лидеры. Однако было неприятно смотреть на анимацию ядерной атаки на США, это то, что нам не понравилось. Мы не считаем, что это — ответственное поведение международного игрока», — добавила Нойерт.

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Во время выступления Путина были впервые показаны кадры испытаний ракетного комплекса «Сармат». Пользователи сети обратили внимание, что в ролике, демонстрирующем возможности оружия, целью ракет стал американский штат Флорида.

Позже выяснилось, что видео ракетного удара было загружено на турецкий канал YouTube в 2012-м году.

«Сармат» — перспективный стратегический ракетный комплекс с тяжелой межконтинентальной баллистической ракетой. Он придет на смену советским комплексам Р-36М2 «Воевода».

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