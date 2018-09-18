Нагиев рассказал о съемках в окровавленных трусах

Актер Дмитрий Нагиев рассказал в опубликованном на YouTube интервью видеоблогеру Юрию Дудю, что недавно страдал от камня в почках. Артист не смог отменить съемки, потому что в них была задействована сотня людей.

«Я не могу остановить съемку, потому что это объект, выкупленный за большие деньги, на сегодняшний день и на завтра», — поведал он.

Нагиев связался с незнакомым ему доктором, который экстренно провел операцию. «Факт, что я в этих окровавленных трусах приехал на съемку снова, во второй день. Есть вещи, которые нельзя отменить, и я здесь достаточно дисциплинированный артист», — отметил он.

Актер затруднился ответить на вопрос, почему он идет на такие жертвы. «Я не успеваю ходить по магазинам, не очень хожу в театр, я замкнутый человек», — признался он, добавив, что, возможно, всему виной тщеславие.

51-летний Нагиев — российский актер, музыкант, телеведущий. Он снялся в таких сериалах, как «Осторожно, модерн!», «Осторожно, Задов!» и «Физрук», а также в фильмах «Чистилище» и «Палач». Помимо этого, артист вел ток-шоу «Окна».

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