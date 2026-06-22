Россиянин загнал начальнику нож в ребра из-за одной просьбы

Суд приговорил к 7 годам колонии жителя Сормова за покушение на начальника

Суд вынес приговор жителю Сормова за нападение с ножом на начальника. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Мужчина признан виновным в покушении на убийство и получил семь лет лишения свободы.

Он работал оператором теплопункта, но однажды не вышел на смену. Старший мастер участка поинтересовался у него причиной отсутствия на рабочем месте, на что работник стал возмущаться графиком. Тогда начальник попросил у него объяснительную в письменном виде. Эта просьба разозлила подчиненного, он схватил нож и загнал его в ребра и живот руководителю. Пострадавшему экстренно вызвали скорую помощь, его спасли.

На суде мужчина пытался настоять, что имела место самооборона, но ему не поверили.

Ранее сообщалось, что в Москве чиновник остался недоволен криво уложенным асфальтом и получил стулом по голове.