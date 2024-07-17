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15:37, 17 июля 2024Россия

В Москве чиновник остался недоволен укладкой асфальта и получил стулом по голове

Mash: московский чиновник не стал платить за криво уложенный асфальт и был избит

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Москве чиновник остался недоволен криво уложенным асфальтом и получил стулом по голове. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, мужчина не стал платить подрядчику 800 тысяч рублей за некачественную работу. До этого госслужащий заключил контракт на прокладку дороги с ООО «Артстрой». Подрядчик уложил 100 метров мягкого асфальта криво.

После того как обещанные деньги не поступили на счет, 36-летний начальник «Артстроя» ворвался в офис к чиновнику и набросился на него с кулаками. Позже пострадавшему наложили швы.

Его обидчика задержали, тот своей вины отрицать не стал.

Ранее сообщалось, что в Адыгее заместителя главы поселка Тахтамукай Азамата Ловпаче обвинили в избиении 51-летнего строителя и его 16-летнего сына. При обсуждении оплаты чиновник, по словам строителя, объявил, что не согласен с озвученной суммой и не станет платить им совсем.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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