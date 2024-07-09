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15:13, 9 июля 2024Россия

Российский чиновник избил работавших на его участке строителя и 16-летнего подростка

Kub Mash: замглавы поселка Тахтамукай избил строителя и его 16-летнего сына

В Адыгее замглавы поселка Тахтамукай Азамата Ловпаче обвинили в избиении 51-летнего строителя и его 16-летнего сына. Об этом пишет Kub Mash в Telegram.

По информации издания, пострадавшие проводили работы на участке Ловпаче в Тахтамукае. При обсуждении оплаты, чиновник, по словам строителя, заявил, что не согласен с озвученной суммой и не станет плотить совсем. После этого хозяин участка избил работников.

Канал опубликовал кадры из медучреждения, на которых видно пострадавших строителей. У подростка разбита губа и голова. На лице его отца также видны ссадины.

В результате мужчина снял побои и обратился в полицию, однако на следующий день Ловпаче извинился и попросил забрать заявление, на что пострадавшие дали согласие. Подробности их разговора не приводятся. Журналисты Kub Mash обратились за комментарием к замглавы Тахтамукая, однако в администрации поселка заявили, что тот в отпуске.

Ранее в Омской области глава Знаменского района Сергей Максимов избил главу Киселевского сельсовета Геннадия Андреева. Как стало известно, потасовка между чиновниками началась ходе спора. Пострадавшего доставили в больницу с сотрясением мозга, а Максимова оштрафовали на 10 тысяч рублей по уголовной статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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