Российский чиновник избил подчиненного до сотрясения мозга

Глава района в Омской области избил подчиненного до сотрясения мозга

В Омской области глава Знаменского района Сергей Максимов избил подчиненного, главу Киселевского сельсовета Геннадия Андреева. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Потасовка произошла во время спора. При этом не уточняется, из-за чего именно возник конфликт. Пострадавшего госпитализировали с сотрясением мозга.

Максимова оштрафовали на 10 тысяч рублей по статье 115 Уголовного кодекса России («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»). Помимо того, ему на год запретили занимать руководящие должности.

Ранее в Башкирии замдиректора транспортного управления подрался со студентом, который не пропустил на своем авто его джип Toyota Land Cruiser. Как рассказал студент, у пешеходного перехода чиновник и пассажир джипа вышли из машины и начали избивать его на глазах у девушки.

В свою очередь, замдиректора транспортного управления опроверг это и заявил, что студент сам напал на него и избил.