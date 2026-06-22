Празднующие свадьбу иностранцы набросились на россиянку и защипали

В Екатеринбурге иностранцы защипали россиянку до синяков, один задержан

В Екатеринбурге задержали иностранца, напавшего на жительницу после замечания. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По предварительным данным, в отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.

19 июня компания, отмечавшая свадьбу, вышла из кафе на улицу и стала кричать. Мимо проходила девушка, которая сделала замечание подвыпившим молодым людям, после чего они на нее напали и стали щипать, оставив множество синяков. Потерпевшей помогли очевидцы.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае жителя задержали за расправу над женой и дочерью.