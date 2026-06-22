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Силовые структуры
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12:04, 22 июня 2026Силовые структуры

Празднующие свадьбу иностранцы набросились на россиянку и защипали

В Екатеринбурге иностранцы защипали россиянку до синяков, один задержан
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Екатеринбурге задержали иностранца, напавшего на жительницу после замечания. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По предварительным данным, в отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.

19 июня компания, отмечавшая свадьбу, вышла из кафе на улицу и стала кричать. Мимо проходила девушка, которая сделала замечание подвыпившим молодым людям, после чего они на нее напали и стали щипать, оставив множество синяков. Потерпевшей помогли очевидцы.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае жителя задержали за расправу над женой и дочерью.

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