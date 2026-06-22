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12:13, 22 июня 2026РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на решение Стармера уйти в отставку

Депутат Новиков: Отношения РФ и Британии после отставки Стармера вряд ли изменятся
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Jack Taylor / Reuters

Отношения России и Британии после отставки премьер-министра Великобритании Кира Стармера вряд ли изменятся, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Своим мнением депутат поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Уход Стармера отражает внутриполитический кризис в Британии, в том числе противоречия, которые есть у его собственной партии, но их разборки по поводу внутриполитической ситуации, по поводу решения экономических проблем являются приоритетными. Это не означает готовность каких-либо влиятельных групп в Британии пересмотреть политику на российском направлении», — отметил Новиков.

По словам депутата, ведущие политики членов НАТО не готовы сегодня к диалогу с Россией.

«Более того, в тот период, когда [президент США Дональд] Трамп, стремясь быть миротворцем в украинском конфликте, активно выступал за прекращение боевых действий и искал решения, его партнеры по НАТО были более агрессивными и менее склонными к разрешению украинского конфликта», — заключил он.

Ранее 22 июня премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что принял решение об уходе со своей должности. Он добавил, что сообщил о своем решении королю Карлу III утром.

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