Объявлен самый популярный российский актер года

Сервис «Кино Mail.ru» назвал самых популярных российских артистов 2019 года. Среди мужчин лидером рейтинга стал актер Александр Петров.

В 2019-м вышли такие фильмы с участием Петрова, как «Текст», «Герой», «Т-34» и «Анна», а также многосерийная картина «Гоголь».

Второе место занял актер Павел Прилучный, звезда сериала «Мажор». На третьей строчке — Сергей Бурунов, актер из «Полицейского с Рублевки».

Самой популярной актрисой года объявлена Дарья Мороз, снявшаяся в сериале своего бывшего мужа Константина Богомолова «Содержанки» и в комедии «Триада». В топ также попали Светлана Ходченкова и Елена Подкаминская.

Рейтинг составлялся на основе количества посещений страниц сервиса «Кино Mail.ru» с актерами, снимавшимися в фильмах и сериалах 2019 года.

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