Назван главный режиссер десятилетия

Голливудская ассоциация кинокритиков назвала имя главного режиссера десятилетия. Информация об этом появилась в Twitter-аккаунте организации.

«Мы с гордостью сообщаем о том, что Дени Вильнев получит награду "Кинорежиссер десятилетия" на нашей церемонии, которая состоится 9 января 2020 года. Невероятная фильмография Вильнева включает в себя такие картины, как "Пожары", "Пленницы", "Прибытие", "Убийца" и "Бегущий по лезвию 2049"», — говорится в посте.

После выхода ленты «Прибытие» в 2016 году Вильнева номинировали на «Оскар», однако он так и не получил золотую статуэтку. В 2018 году портал Metacritic включил его в список из 30 кинематографистов, не снявших за свою карьеру ни одного провального фильма. При составлении рейтинга учитывались картины, созданные после 1980 года и получившие на сайте только положительные отзывы критиков.

В 2017 году портал Quartz отобрал лучших режиссеров последних 25 лет, основываясь на данных сервиса Metacritic. Лидером рейтинга стал Ричард Линклейтер.

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