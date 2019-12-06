Названа самая популярная кинозвезда года

Голливудская актриса Бри Ларсон стала самой популярной актрисой 2019 года. Об этом сообщает киноресурс IMDb, опубликовавший рейтинг артистов на основе поисковых запросов на портале.

Ларсон получила известность благодаря фильму «Комната» 2015 года. За роль в ленте она получила премию «Оскар» как лучшая актриса. В 2019-м 30-летняя актриса снялась в супергеройской картине «Капитан Марвел» из серии «Мстители», а также появилась в фильме «Мстители: Финал».

Второе место заняла 25-летняя Эрин Мориарти, звезда сериала «Пацаны». На третьей строчке — 33-летняя Эмилия Кларк, исполнительница роли Дейенерис Таргариен в сериале «Игра престолов», завершившемся в мае.

В топ-10 также попали артисты Наоми Скотт («Аладдин»), Дакре Монтгомери («Очень странные дела»), Закари Ливай («Шазам!»), Киану Ривз («Джон Уик 3»), Роза Салазар («Алита: Боевой ангел») и Марго Робби («Однажды в… Голливуде»). Завершает список Хоакин Феникс, снявшийся в 2019 году в фильме «Джокер».

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