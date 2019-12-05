Тарантино выбрал новый лучший фильм года

Главный редактор сайта Awards Ace Эрик Уэбер пообщался с режиссером Квентином Тарантино и выяснил, какие фильмы 2019 года он считает лучшими. Уэбер опубликовал список в своем Twitter-аккаунте.

«Прошлой ночью говорил с Квентином Таратино. Хотел узнать о его любимых картинах 2019 года. Вот они: "Ирландец", "Капкан", "Доктор Сон"», — написал он на своей странице.

В ноябре в беседе с журналистом Питом Хэммондом режиссер отмечал лишь ленту «Капкан», которую снял Александр Ажа. «Тарантино сказал, что кино впечатлило его во всех отношениях с точки зрения чистого кинопроизводства» — поделился тогда журналист.

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Фильм «Капкан» рассказывает об американской девушке Хейли, которая во время урагана во Флориде едет в эвакуационную зону, чтобы спасти своего отца. Их дом медленно погружается в воду, которая кишит аллигаторами, а помощи героям ждать неоткуда.

Мировая премьера работы Мартина Скорсезе «Ирландец», внезапно обогнавшая «Капкан» в личном рейтинге Тарантино, состоялась 27 сентября на Netflix. Аналитики ведущих развлекательных изданий пришли к выводу, что этот фильм обладает наибольшим шансом получить «Оскар» в этом году.

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