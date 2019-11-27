Назван фильм с наибольшим шансом получить «Оскар»

Аналитики оценили, какие фильмы имеют больше всего шансов на премию «Оскар» в 2020 году. Список появился на сайте Gold Derby, который публикует прогнозы от экспертов ведущих развлекательных изданий.

Так, главным претендентом на победу оказалась картина Мартина Скорсезе «Ирландец». На втором месте разместилась работа Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде», а на третьем — «Брачная история» Ноа Баумбаха.

Скорсезе также выделили как главного претендента среди режиссеров. Следом за ним — Тарантино. Тройку замкнул Пон Джун-хо, снявший ленту «Паразиты».

По мнению аналитиков, среди актрис наибольшими шансами обладают Рене Зеллвегер, Скарлетт Йоханссон и Шарлиз Терон. Среди актеров выделили Хоакина Феникса, Адама Драйвера и Роберта Де Ниро.

В августе букмекеры назвали вероятных претендентов на премию «Оскар-2020». Основным кандидатом на победу в номинации «Лучший актер» стал Хоакин Феникс, исполнивший главную роль в фильме Тодда Филлипса «Джокер».Среди других претендентов на награду — Том Хэнкс, сыгравший в фильме «Прекрасный день по соседству», Тэрон Эджертон за роль в «Рокетмене» и Антонио Бандерас за работу в картине «Боль и слава».

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