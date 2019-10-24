Названы вероятные претенденты на «Оскар» среди актеров

Компания Sony предложила актеров, которые могут побороться за кинопремию «Оскар». Об этом сообщает издание IndieWire.

В номинации «Лучшая мужская роль» студия Sony выдвинула Леонардо Ди Каприо, сыгравшего в фильме Квентина Тарантино «Однажды в... Голливуде». Его коллега по картине Брэд Питт может посоревноваться за звание лучшего актера второго плана. Компания также отметила таких артистов, как Мэттью Райс и Том Хэнкс. Они оба снимались в ленте «Прекрасный день по соседству».

Стриминговый сервис Netflix выдвинул в качестве кандидатов Джонатана Прайса и Энтони Хопкинса, работавших над фильмом «Два папы». Киностудия A24 предложила номинировать Роберта Паттинсона и Уиллема Дэфо. Их выбрали из-за картины «Маяк». Сами организаторы «Оскара» пока не публиковали официальный список кандидатов.

В августе букмекеры назвали вероятных претендентов на премию «Оскар-2020». Основным кандидатом на победу в номинации «Лучший актер» стал Хоакин Феникс, исполнивший главную роль в фильме Тодда Филлипса «Джокер». Среди других претендентов называли Тома Хэнкса, Тэрона Эджертона и Антонио Бандераса.

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