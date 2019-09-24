Фильм «Дылда» о послевоенном Ленинграде выдвинули на «Оскар»

Российский оскаровский комитет принял решение выдвинуть картину «Дылда» на премию «Оскар». Об этом сообщает РИА Новости.

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По словам источника из комитета, вопрос о выдвижении фильма Кантемира Балагова обсуждался на заседании во вторник, 24 сентября. Официальных заявлений пока не поступало.

Лента рассказывает историю двух молодых женщин, которые возвращаются в послевоенный Ленинград и пытаются начать новую жизнь. Главные роли в ней исполнили Виктория Мирошниченко и Василиса Перелыгина.

Международная премьера «Дылды» состоялась 16 мая на Каннском кинофестивале, где Балагов получил премию Международной федерации кинопрессы FIPRESCI. Также режиссер вошел в список «30 самых перспективных россиян моложе 30 лет», по версии журнала Forbes. Его первый полнометражный фильм «Теснота» также завоевал две награды в Каннах и одну — на «Кинотавре».

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