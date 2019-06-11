Режиссер «Дылды» рассказал о проблемах молодежи на Северном Кавказе

Выросший в Нальчике режиссер Кантемир Балагов дал интервью журналисту Юрию Дудю, в котором рассказал о том, что хотел бы поменять на Северном Кавказе. Видео опубликовано на YouTube-канале «вДудь».

На вопрос Дудя о том, что нужно поменять на Северном Кавказе, Балагов ответил, что в первую очередь нужно изменить «способ реализации молодежи». По словам режиссера, необходим какой-то импульс и помощь, потому что сейчас проблемы молодых людей игнорируются.

Материалы по теме Высокие отношения Руины, бесплодие и бесы блокады: «Дылда» Кантемира Балагова в Каннах

«Скорее всего это связано еще с вот этим кавказским менталитетом: старший всегда прав, старший всегда лучше знает, что нужно городу, что нужно семье, что нужно человеку», — поделился своим мнением Балагов, подчеркнув, что старший не всегда прав. Он также считает, что в Нальчике очень много талантливой молодежи. Режиссер рассказал о том, как безуспешно обращался к властям с просьбой отдать ему и его друзьям заброшенный кинотеатр для того, чтобы сделать из него городскую арт-площадку.

За свою карьеру 27-летний Балагов снял два полнометражных фильм: «Теснота» и «Дылда». Обе киноленты были показаны на Каннском кинофестивале. В 2019 году за картину «Дылда» в Каннах он получил премию Международной федерации кинопрессы FIPRESCI. Также Балагов вошел в список «30 самых перспективных россиян моложе 30 лет», по версии журнала Forbes.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!