Кончаловского возмутило равноправие в Каннах и Берлине

Российского режиссера Андрея Кончаловского возмутили новые правила проведения Каннского и Берлинского кинофестивалей. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

По словам Кончаловского, Берлин и Канны подписали специальный «меморандум о гендерном равноправии», согласно которому количество мужчин и женщин режиссеров, представляющих свои фильмы на конкурсах, должно быть одинаково. «Более абсурдное решение трудно себе представить! И это тоже говорит о закате Европы», — заявил он, добавив, что следующим шагом станет обязательное присутствие работ представителей сексуальных меньшинств и людей с ограниченными возможностями.

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«Только слепой не видит, что мужчин-режиссеров в мире больше, чем женщин-режиссеров. Так же, как и дирижеров и тромбонистов. Это просто противоречит физиологии», — пояснил Кончаловский. В заключение он сказал о двух слабых работах женщин-режиссеров, которые были представлены на Каннском кинофестивале в 2019 году, и заверил, что отчаянию организаторов конкурса нет предела.

Церемония закрытия 72-го кинофестиваля в Каннах состоялась 25 мая. Главной награды «Золотой пальмовой ветви» удостоился режиссер Пон Джун-хо за фильм «Паразиты». Российский режиссер Кантемир Балагов получил премию Международной федерации кинопрессы FIPRESCI за фильм «Дылда».

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