Пес из нового фильма Тарантино получил приз Каннского кинофестиваля

Собака, снявшаяся в фильме режиссера Квентина Тарантино «Однажды... в Голливуде», была отмечена жюри Каннского кинофестиваля. Ее наградили специальной собачьей премией — ошейником с надписью Palm Dog. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

«Я хочу поблагодарить жюри от всего своего темного сердца», — сказал Тарантино, лично прибывший забрать премию. «По крайне мере, домой я поеду не с пустыми руками», — заявил он.

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Картина «Однажды... в Голливуде» была показана на фестивале во вторник, 21 мая. В съемках приняли участие такие знаменитости, как Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт, Аль Пачино, однако первым из актеров, кому удалось расположить к себе судей и завоевать награду, оказался питбуль Бренди — питомец героя Клиффа Бута, роль которого исполнил Брэд Питт.

Каннский кинофестиваль — одно из старейших и самых престижных мероприятий в мире кино. Конкурс проводится с 1946 года, однако специальная премия для собак была учреждена только в 2001 году.

«Однажды... в Голливуде» выйдет в российский прокат 8 августа.

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