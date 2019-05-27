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Безруков рассказал о политике в современном российском кино

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Актер и режиссер Сергей Безруков рассказал о своем отношении к современному российскому кинематографу. Его слова передает «Комсомольская правда».

По мнению артиста, провокация и политика сегодня пользуются высоком спросом. «Получается, чем хуже ты говоришь о своей стране, тем лучше», — сказал Безруков. Сам исполнитель считает, что искусство должно быть вне политики, однако должно освещать человеческие проблемы.

Артист привел в пример фильм «Москва слезам не верит». «Там что-то плохое о России? Что-то гнилое, ужасное, провоцирующие? Там о времени, о людях, о судьбе! И это приносит стране "Оскар"», — отметил он. Тем не менее, добавил актер, замалчивать проблему воровства и откатов не стоит. «Проблемы затрагивать надо обязательно! Но человеческая история сильнее греет душу!» — заключил Безруков.

Актер также вспомнил о том, как лента «Летят журавли» победила на Каннском кинофестивале, и заявил, что ждет, когда российская картина снова получит главную награду международного конкурса.

25 мая стали известны имена лауреатов Каннского кинофестиваля 2019 года. «Золотая пальмовая ветвь» досталась режиссеру Пон Джун-хо за фильм «Паразиты». Российский режиссер Кантемир Балагов удостоился премии Международной федерации кинопрессы FIPRESCI за фильм Дылда.

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