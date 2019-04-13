Лунгин нашел объяснение неравнодушному отношению россиян к войне в Афганистане

Проблемы в восприятии войны в Афганистане вызваны многолетним замалчиванием вопроса. Такую точку зрения в беседе с «Лентой.ру» обозначил режиссер фильма «Братство» Павел Лунгин.

«Тему очень долго замалчивали. У американцев есть десятки фильмов про войну во Въетнаме. Весь народ Америки воспитан на этих фильмах. И фильмы очень разные. Есть фильмы ругающие, антивоенные — как "Взвод". Или прославляющие — как "Рембо". А у нас эта тема почти не поднимается, она находится где-то внизу, гниет. А об этой войне надо говорить», — уверен режиссер.

Лунгин также прокомментировал ожесточенные споры после закрытого показа фильма в кинозале Минкульта. На этот показ были приглашены ветераны войны в Афганистане, представители ветеранских организаций и депутаты. Далеко не все они приняли взгляд режиссера на войну. В частности, их возмутил факт демонстрации солдат, которые распивают алкогольные напитки.

«Участники войны не могут смириться с тем, что они не солдаты Победы, которые, как маршал [Георгий] Жуков, въехали на белом коне, — объясняет Лунгин. — И их задевает взгляд маленького человека на войну, проблемы выживания маленького человека, обсуждение всего хаоса, всей жестокости той войны. Хотя все это было. Истории, которые попали в фильм, мне рассказывали очевидцы. Среди них — мой хороший соавтор генерал армии Николай Дмитриевич Ковалев. Он с юмором рассказывал мне про то, как служившие в Афгане пытались выжить, продавая все, что у них было, пытаясь куда-то сбыть гранатомет. Это все правда. Но многие ветераны эти слова искренне воспринимают как личную критику. И мне их жалко. Они старые люди. И я старый. Но они покрыты медалями и шрамами, и они хотят мифа. Но мифа нет. Они предоставлены сами себе. Их воспитывали политработники. И они тоже хотят воспитывать. Они отказывают молодым в чувстве юмора, в критичности, считают, что должна быть только официальная пропаганда. Думаю, что их реакция неосознанная. Они абсолютно искренни в этом».

Ранее Павел Лунгин указал критиковавшим его фильм «Братство» зрителям на неумение говорить на языке молодежи. «Времена изменились. И с молодежью надо говорить тем языком, которым я умею говорить, а не вы», — отметил он. Соответствующее видео выложил в Twitter главный редактор «Независимой газеты» Константин Ремчуков. Заявление было сделано во время общественного обсуждения картины. Оно состоялась по инициативе Минкультуры и прошло в кинозале ведомства.

«Это фильм, конечно, о том, что, когда люди убивают людей, — это плохо. Он не воспевает войну, он показывает царящую на ней жестокость, хаос, бесчеловечность», — сказал режиссер по итогам встречи. Он также отметил, что дискуссия была «очень жаркая».

Фильм Павла Лунгина «Братство» выходит на экраны этой весной. В нем режиссер попытался показать весь трагизм и тяготы Афганской войны. Со своей стороны, Павел Лунгин также называет фильм антивоенным. В широкий прокат картина должна выйти в мае.

Поделитесь своей историей Редакция ищет очевидцев и участников Афганской войны. Весной в прокат выходит фильм «Братство» режиссера Павла Лунгина — первый правдивый взгляд в кино на события тех лет. Перед выходом картины мы предлагаем вам рассказать свою историю о той войне. Прислать историю Моя история 20000 Не удалось отправить. Попробуйте повторить позже

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