Певицу Монеточку признали одной из самых перспективных россиянок

Певица Елизавета Гырдымова, выступающая под псевдонимом Монеточка, попала в шорт-лист «30 самых перспективных россиян моложе 30 лет», составленный Forbes. Рейтинг опубликован на сайте издания.

Это первый подобный рейтинг в истории российского Forbes. Он не отражает реальные доходы участников, при его создании личное состояние номинантов не учитывалось. Попавшие в шорт-лист молодые предприниматели, художники и ученые выбирались экспертами и обыкновенными пользователями путем голосования из списка, опубликованного изданием месяцем ранее.

Таким образом, певица Монеточка, режиссер Кантемир Балагов, чьи киноленты «Дылда» и «Теснота» были показаны на Каннском кинофестивале, а также клипмейкер Алина Пязок, известная благодаря работе над роликами группы Little Big, стали самыми успешными молодыми россиянами, работающими в сфере кино и музыки. В категории «Искусство» в шорт-лист попали художник Аслан Гайсумов, актер Александр Молочников и пианист Даниил Трифонов.

Ранее в мае стало известно имя самого богатого из ныне живущих художников. Им стал американец Джефф Кунс.

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