Назван директор российского музея с самой большой зарплатой

Руководительница музея «Московский Кремль» Елена Гагарина стала самым высокооплачиваемым директором государственных учреждений культуры в 2018 году. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министерство культуры России.

Среднемесячная зарплата Гагариной составила около 1,2 миллиона рублей. Второе место занял гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский, чей доход составил 733 тысячи рублей в месяц. На третьей строчке — глава Третьяковской галереи Зельфира Трегулова с 719 тысячами рублей.

Отмечается, что среди руководителей театров самую большую зарплату получает худрук и директор Мариинского театра Валерий Гергиев (707 тысяч рублей ежемесячно).

В январе стали известны суммы и источники заработков народного артиста России Николая Баскова, заработавшего в 2018 году 442 миллиона рублей. В мае 2018-го журналисты подсчитали доход Никиты Михалкова, который составил 1,5 миллиона рублей в день.

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