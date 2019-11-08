Компания Disney назвала кандидатов на «Оскар»

Компания Disney предложила актеров и актрис, которые могут побороться за кинопремию «Оскар». Об этом сообщает портал Collider.

Ранее студия предоставила руководству «Оскара» список фильмов, которые могут посоревноваться в различных категориях, однако перечень артистов-кандидатов был обнародован только сейчас. Так, в Disney решили, что в категории «Лучшая мужская роль второго плана» могут побороться такие актеры, как Роберт Дауни-младший, Крис Эванс, Марк Руффало, Крис Хемсворт, Джереми Реннер, Джош Бролин, Пол Радд и Дон Чидл.

Материалы по теме «Мне было интересно сыграть абсолютное зло» Паника, ужасы и люди-монстры: в прокат выходит продолжение культового «Сияния»

Среди лучших актрис второго плана студия Disney выделила Скарлетт Йоханссон, Гвинет Пэлтроу, Зои Салдану, Карен Гиллан и Бри Ларсон.

В конце октября компания Sony назвала своих кандидатов на «Оскар». В номинации «Лучшая мужская роль» студия выдвинула Леонардо Ди Каприо, сыгравшего в фильме Квентина Тарантино «Однажды в... Голливуде». Его коллега по картине Брэд Питт может посоревноваться за звание лучшего актера второго плана. Компания также отметила таких артистов, как Мэттью Райс и Том Хэнкс. Они оба снимались в ленте «Прекрасный день по соседству».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!